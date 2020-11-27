Що не день, то нові можливості заробити легкі гроші. Цього разу можна отримати користь, просто лежачи у ліжку п'ятизіркового готелю, ніжачись при цьому на розкішній білизні.

Бренд розкішної постільної білизни Tielle Love Luxury, що 30 років поставляє товари для найвідоміших п'ятизіркових готелів, розширює свою команду, запрошуючи до неї тестера своєї постільної білизни.

Цікава пропозиція Робота мрії для диванного експерта: як заробити 2500 доларів на перегляді фільмів

Виграй роботу своєї мрії! Обов'язки: спати, дрімати, ніжитись. Хочеш, щоб тобі платили за сон, як королівській родині? Ми потребуємо тебе! Ми шукаємо п'ятизіркового тестера ліжка…

– йдеться в оголошенні на вакантну посаду.



Готель The Savoy, Лондон / Фото The Savoy

Переможець отримає від Tielle Love Luxury 500 фунтів стерлінгів готівкою на оплату дорожніх витрат, призові кошти у сумі 1000 фунтів стерлінгів та оплату за ночівлю в одному з цих готелів:

До "посадових обов'язків" кандидата входить ночівля в одному з найкращих готелів Великої Британії та опис того, як постільна білизна відчувається гостями в цих ексклюзивних умовах, а саме: комфорт в ліжку, якість сну, фактор релаксації тощо.

З оплаченими витратами, а також з оплатою за кожну ніч, проведену далеко від дому, і можливістю залишитися в знакових місцях, таких як The Savoy, це буквально робота мрії!



Готель The Savoy, Лондон / Фото The Savoy

Щоб отримати цю посаду потрібно:

проживати у Великобританії та бути старше 16 років,

подати онлайн-заявку до 10 грудня,

до 10 грудня, вказати, чому саме вас слід розглядати на цю роботу.

Переможець буде обраний 20 грудня за допомогою генератора випадкових чисел.