Легендарный стадион футбольного клуба "Барселона": LEGO представила новый конструктор

Датский производитель конструкторов LEGO представил новый набор. Это конструктор известного стадиона "Камп Ноу".

Компания LEGO решила порадовать пылких поклонников ФК "Барселона". Отныне пристани фанаты смогут осуществить свои мечты.

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Детали набора позволяют воссоздать грандиозный стадион "Камп Ноу" вместе с боковой трибуной и культовым девизом "Més Que Un Club" ("Больше чем клуб"), крытой трибуной с будками для прессы, а также само поле. Модель разделена на 5 секций для доступа к каждой области.

Легендарный стадион футбольного клуба "Барселона" / Фото Википедия



LEGO представила новый конструктор / Фото LEGO

Конструктор известного стадиона "Камп Ноу" / Фото LEGO

В новый набор вошли 5509 деталей. Его уже можно заказать на официальном сайте LEGO или приобрести в фирменных магазинах компании. Цена конструктора – 349,99 доллара (около 9500 гривен).

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