Компания LEGO решила порадовать пылких поклонников ФК "Барселона". Отныне пристани фанаты смогут осуществить свои мечты.

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Детали набора позволяют воссоздать грандиозный стадион "Камп Ноу" вместе с боковой трибуной и культовым девизом "Més Que Un Club" ("Больше чем клуб"), крытой трибуной с будками для прессы, а также само поле. Модель разделена на 5 секций для доступа к каждой области.

Легендарный стадион футбольного клуба "Барселона" / Фото Википедия



LEGO представила новый конструктор / Фото LEGO

Конструктор известного стадиона "Камп Ноу" / Фото LEGO

В новый набор вошли 5509 деталей. Его уже можно заказать на официальном сайте LEGO или приобрести в фирменных магазинах компании. Цена конструктора – 349,99 доллара (около 9500 гривен).

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