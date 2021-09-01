Компанія LEGO вирішила порадувати палких шанувальників ФК "Барселона". Відтепер пристані фанати зможуть здійснити свої мрії.

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Деталі нового набору дозволяють відтворити грандіозний стадіон "Камп Ноу" разом з бічною трибуною та культовим девізом "Més Que Un Club" ("Більше ніж клуб"), критою трибуною з будками для преси, а також саме поле. Модель розділена на 5 секцій для доступу до кожної області.



Легендарний стадіон футбольного клубу "Барселона" / Фото Вікіпедія



LEGO представила новий конструктор / Фото LEGO



Конструктор відомого стадіону "Камп Ноу" / Фото LEGO

У новий набір увійшли 5509 деталей. Його вже можна замовити на офіційному сайті LEGO або придбати у фірмових магазинах компанії. Ціна конструктора – 349,99 долара (близько 9500 гривень).

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