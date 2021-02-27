Звезда WWE обвинил Илона Маска в неуважении к бизнесу и вызвал его на бой.

Пол Майкл Левек – американский профессиональный рестлер, актер и топ-менеджер, более известный в мире спорта как Triple H, обвинил изобретателя в неуважении к рестлингу. Но спортсмен не указал, как именно Маск оскорбил рестлеров.

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Triple H злобно высказался о предпринимателе и высмеял его за то, что среди самых богатых людей мира его обогнал Джефф Безос. Подобное заявление произошло на фоне новостей о тестовом запуске ракеты, предназначенной для высадки людей на Марс.

Выступая на шоу Good Time Show, рестлер сказал: "Позвольте мне обратиться к Илону Маску, потому что я чувствую, что здесь происходит какое-то неуважение, потому что я не знаю, есть ли у него комплекс преимущества, потому что он ученый-ракетчик."

Triple H дал Маску понять, что, несмотря на все его изобретения, он никогда никого не бил. Затем он высказал предположение о WrestleMania Mars – "самом большом зрелище, которое когда-либо видела Вселенная".

Илон Маск, если у вас хватит смелости, если у вас есть все, что нужно для этого... тогда мы с вами поговорим о том, о чем я действительно хочу поговорить, а именно о том, как взять одну из ваших ракет, запустить ее из Флориды, подняться в космос и отправиться на Марс с командой из Центра выступлений, где мы устроили бы грандиозное зрелище, которое когда-либо видела Вселенная – WrestleMania Mars,

– добавил бывший чемпион.

Tonight's GTS that @aarthir and I had with @StephMcMahon and @TripleH was amazing.



Highlight: getting @TripleH to cut a promo on @elonmusk and setting up a match at "Wrestlemania Mars"



The gauntlet has been thrown. Time for Elon to respond. pic.twitter.com/BHW36waeOe — Sriram Krishnan (@sriramk) February 26, 2021

Стоит добавить, что Илон Маск пока не отреагировал на заявление бывшего чемпиона WWE.