Зірка WWE звинуватив Ілона Маска в неповазі до бізнесу і викликав його на бій.

Пол Майкл Левек – американський професійний реслер, актор і топ-менеджер, більш відомий у світі спорту як Triple H, звинуватив винахідника у неповазі до реслінгу. Але спортсмен не вказав, як саме Маск образив реслерів.

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Triple H злісно висловився про підприємця і висміяв його за те, що серед найбагатших людей світу його обігнав Джефф Безос. Подібна заява відбулася на тлі новин про тестовий запуск ракети, призначеної для висадки людей на Марс.

Виступаючи на шоу Good Time Show, рестлер сказав: "Дозвольте мені звернутися до Ілона Маска, тому що я відчуваю, що тут відбувається якась неповага, тому що я не знаю, чи є у нього комплекс переваги, тому що він вчений-ракетник."

Triple H дав Маску зрозуміти, що, незважаючи на всі його винаходи, він ніколи нікого не бив. Потім він висловив припущення про WrestleMania Mars – "найбільше видовище, яке коли-небудь бачив Всесвіт".

Ілон Маск, якщо у вас вистачить сміливості, якщо у вас є все, що потрібно для цього... тоді ми з вами поговоримо про те, про що я дійсно хочу поговорити, а саме про те, як взяти одну з ваших ракет, запустити її з Флориди, піднятися в космос і відправитися на Марс з командою з Центру виступів, де ми влаштували б найграндіозніше видовище, яке коли-небудь бачив Всесвіт – WrestleMania Mars,

– додав колишній чемпіон.

Tonight's GTS that @aarthir and I had with @StephMcMahon and @TripleH was amazing.



Highlight: getting @TripleH to cut a promo on @elonmusk and setting up a match at "Wrestlemania Mars"



The gauntlet has been thrown. Time for Elon to respond. pic.twitter.com/BHW36waeOe — Sriram Krishnan (@sriramk) February 26, 2021

Варто додати, що Ілон Маск поки не відреагував на заяву колишнього чемпіона WWE.