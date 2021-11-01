Бразильский бывший боец ММА, который весит почти 160 килограммов, принял участие в последнем турнире пощечин PunchDown во Вроцлаве, Польша. В поединке он встретился с поляком, по имени Кароль Флиласинский.

Настоящее имя известного бойца смешанных единоборств Зулузиньо – Вагнер-да-Консейсао Мартинс. И недавно он принял участие в соревнованиях пощечин, которое проходило в городе Вроцлав на западе Польши. В ходе соревнований игроки бьют друг друга пощечинами.

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Мужчины стали по разные стороны стола и по очереди били друг друга по лицу в надежде выиграть приз в размере 9 165 фунтов стерлингов (12 500 долларов). 43-летний Зулузиньо неплохо начал соревнования и даже одним из своих жестоких ударов завалил поляка. Однако Флиласинскому удалось оправиться от этого удара. Он смог встать на ноги и нанес мощный удар по правому уху соперника. В результате чего тот упал на пол. Удар был настолько мощным, что бразилец, который весит не меньше холодильника, упал без сознания в руки двух ассистентов турнира, которые медленно опустили его на землю.

Правила просты: вы подходите к белому столу, встаете напротив своего противника и даете ему пощечину, а затем, если он решит открыть ответный огонь, вы тоже получаете пощечину. Вы двое повторяете это столько раз, сколько необходимо, пока один из вас не выйдет из этой игры или по собственной воле или будучи нокаутированным,

– рассказали о соревнованиях на ютуб-канале.

Легендарного бойца ММА Зулузиньо нокаутировали на конкурсе пощечин: зрелищное видео

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