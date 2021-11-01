Мы хорошо знаем их характеры, манеру поведения и стиль общения, но никогда не задумывались, как они могли бы вести себя и чем заниматься тогда, когда их никто не видит. В отличие от художника-иллюстратора Эда Харрингтона, который не только представил это, но и нарисовал.

Это интересно Пчелиный арт: художница создает замечательные картины вместе с насекомыми

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