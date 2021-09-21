Легче уволиться: 15 фото от сотрудников техподдержки, у которых был худший рабочий день

13:50

Сегодня каждый из нас активно пользуется техникой, которая, закономерно, иногда выходит из строя. Однако временами в том, что приборы и гаджеты ломаются, виноваты не длительный срок использования и амортизация, а мы сами. Так или иначе, а разбираться с этим приходится представителям службы техподдержки.