Ламы и альпаки к лету превращаются в меховой шар на тонких ножках: забавное видео

30 мая 2021 , 18:01
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Источник:

ютуб-канал Viral Hog

Стриженые ламы и альпаки похвастались голыми телами. В соцсетях показали, как выглядят звери без шерсти.

Жительница США продемонстрировала лам и альпак с фермы, которых каждой весной стригут к лету. Без своего знаменитого густого и теплого меха они похожи на пушистые шары на тонких ножках.

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Хотя животные выглядят тощими, их очень хорошо кормят. Просто мех – это 99% лам и альпак. Видео, на котором животные демонстрируют свой летний стиль, за короткий срок стало вирусным и разлетелось по соцсетях.

Это я показываю зрителю летние стрижки лам и альпак, о которых забочусь.

 

Автор: Тата Шаргородська