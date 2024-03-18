В Британии курьер выиграл в лотерею: бросил ли он свою работу

Курьер из Великобритании испытал свою удачу в лотерею и она ему улыбнулась. Мужчина выиграл 500 тысяч фунтов стерлингов (то есть более 24 миллионов гривен).

Однако даже несмотря на выигрыш, 28-летний мужчина не оставил свою работу.

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После победы в розыгрыше он забрал сумму примерно в 200 раз больше, чем зарабатывает за год.

Я собираюсь немного подумать об этом, но мы хотели бы купить новый дом и поехать в отпуск,

– сказал он, надеясь поехать в Румынию, откуда он уехал в 2019 году.

Тем не менее, мужчина не планирует оставлять свою работу по доставке, которая приносит ему примерно 480 фунтов стерлингов в неделю и 24 960 фунтов стерлингов в год, несмотря на то, что он получил кусочек удачи. Он даже появился на работу на следующий день.

"Я очень рад победе и полон эмоций", – добавил он.

Ранее американцу повезло выиграть приз в лотерею. Узнала она об этом крайне необычным способом – когда листала ленту своих соцсетей. По словам женщины, ее шок до сих пор не исчез. Победительница сообщила, что планирует использовать часть своего выигрыша, на семейное путешествие.

Еще одна американка из штата Вашингтон купила лотерейный билет, и даже не подозревала, что сорвала куш. Свое счастье она осознала только через несколько месяцев.

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