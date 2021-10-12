Куда уж милее: трогательная подборка фото новорожденных животных, которые заставят вас растаять

Что может быть милее, чем наблюдать за детьми? Человеческие младенцы и новорожденные животные способны вызвать улыбку и растопить сердце любому.

Развлечения 24 подготовили для вас подборку фото из соцсетей с очаровательными, забавными и трогательными пушистыми малышами. Предлагаем просматривать ее каждый раз, когда необходимо улучшить себе настроение или зарядиться добротой и позитивом. Гарантируем, приятные эмоции вам обеспечены!

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"Это лапка новорожденного корги"

Фото Reddit | Ewhitfield2016

"Малыш-жираф улыбается"

Фото Reddit | JessyeAmeli

"Новорожденный совенок"

Фото Reddit | Yayknee

"Просто жизнерадостный ягненок"

Фото Reddit | kim7

"Застенчивый панголин выглядит так, будто хочет поговорить с вами о чем-то важном"

Фото Reddit | KermitTheSnail

"Удивительный малыш-крабик"

Фото из инстаграма chrisbrayphotograph

"Посмотрите на малыша окапи, и забудьте о плохом дне"

Фото Imgur | Clixby

"Игривый волчонок"

Фото San Diego Zoo

"Вы когда-нибудь видели новорожденного кролика?"

Фото Imgur | OctopussSevenTwo

"Бэмби, это ты?"

Фото Reddit | purplprism

"Очаровательный козленок"

Фото Reddit | Banana_language

"Самый милый маленький сурикат, которого вы когда-нибудь видели"

Фото из фейсбука Zoo Miami

"Малыш-бегемотик"

Фото Reddit | Deftroyy

"Тюленята Добби и Драко"

Фото из инстаграма boochaces

"Лисенок пришел поздороваться к дому моей бабушки"

Фото Reddit | Vechrotex

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