Кто это придумал: подборка нелепых вещей, которые продаются в интернете
Источник:твитер The Worst Things For Sale
В мире есть немало странных и непонятных вещей, которые кто-то придумал, а теперь продает в интернете. Однако немногие из них действительно облегчают жизнь, а большинство вообще не должны существовать.
Именно такие предметы собирают в твитере The Worst Things For Sale. Ее автор Дрю Фэйрвезер постоянно просматривает ассортимент интернет-магазинов и публикует на своей странице фото ужасных вещей, которые можно найти в продаже. Это место – сборник странных предметов, что можно подарить не самому приятному человеку или другу, над которым очень хочется пошутить.
Это интересно День не задался: 13 человек, с которыми произошли досадные, но очень смешные неприятности
Ремень для использования ноутбука во время прогулки
Фото из твитера The Worst Things For Sale
Щетка для кошек в форме языка, которую нужно держать во рту
Фото из твитера The Worst Things For Sale
Украшения для бороды
Фото из твитера The Worst Things For Sale
Футболка с карманом для ребенка
Фото из твитера The Worst Things For Sale
Обувь в виде рыбы
Фото из твитера The Worst Things For Sale
Альбом песен "Как сказать коту, что вы беременны"
Фото из твитера The Worst Things For Sale
Рюкзак для животных
Фото из твитера The Worst Things For Sale
Чехол для телефона с жареной курицей
Фото из твитера The Worst Things For Sale
Подушка с капюшоном
Фото из твитера The Worst Things For Sale
Чипсы со вкусом белого шоколада
Фото из твитера The Worst Things For Sale
Крем для бритья с ароматом бекона
Фото из твитера The Worst Things For Sale
Туалетная подставка для планшета
Фото из твитера The Worst Things For Sale
Подсветка для ресниц
Фото из твитера The Worst Things For Sale
Детская одежда для уборки
Фото из твитера The Worst Things For Sale
Курьезные новости со всего мира в программе "Вєсті Глобалайз": смотрите видео