Крошечная копия: девочка в костюме Елизаветы II получила реакцию из королевского замка

Годовалая девочка из США покорила британскую королевскую семью, когда надела костюм, очень напоминающий классические наряды королевы Елизаветы. В Виндзорском замке отреагировали на очаровательное фото ребенка, написав его родителям письмо.

Маленькую Джалейн Сазерленд сфотографировала в милом костюме мама. Девочку одели в элегантный голубой наряд, очень напоминающий официальный костюм Елизаветы II, и белый парик со шляпкой.

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На фото с девочкой позируют два семейных корги, которые прекрасно дополнили "королевскую" фотографию девочки.

В Огайо мать ребенка Кейтлин Сазерленд сделала тематическую фотографию и отправила ее в Виндзорский замок, где живет королевская семья. По словам женщины, она даже не надеялась, что получит ответ от титулованных лиц.

Годовалая Джалейн в костюме королевы / Фото Кейтлин Сазерленд

Кейтлин рассказала, что самым большим вдохновением для наряда дочери стали милые собачки – лучшие друзья Джалейн.

Девочка подражала нарядам королевы Елизаветы II / Фото Getty Images

Милый костюм для дочери Кейтлин сделала на Хэллоуин. Ребенок в наряде королевы получил много комплиментов. По словам женщины, к Джалейн даже обращались "Ваше Величество" и кланялись девочке.

Реакция королевского двора

Кейтлин в шутку послала фотографию с милым ребенком в королевский двор – и неожиданно получила ответ.

Письмо королевы / Фото Кейтлин Сазерленд

В письме из Виндзорского замка представитель королевы поблагодарил женщину за милое фото и письмо.

Королева хочет, чтобы я написал и поблагодарил вас за ваше письмо и за фотографию, которую вы внимательно добавили. Ее Величество надеется, что вы счастливо празднуете Рождество,

– написали в королевском письме.

Родители Джалейн также сообщили, что Виндзорский замок добавил к письму информацию о королевских корги – пушистых любимцах королевы.