Маленьку Джалейн Сазерленд сфотографувала у милому костюмі мама. Дівчинку вдягли в елегантне блакитне вбрання, яке дуже нагадує офіційний костюм Єлизавети ІІ, та білу перуку з капелюшком.

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На фото з дівчинкою позують два родинних коргі, які чудово доповнили "королівську" світлину дівчинки.

В Огайо мати дитини Кейтлін Сазерленд зробила тематичну фотографію та надіслала її до Віндзорського замку, де живе королівська родина. За словами жінки, вона навіть не сподівалася, що отримає відповідь від титулованих осіб.

Однорічна Джалейн у костюмі королеви / Фото Кейтлін Сазерленд

Кейтлін розповіла, що найбільшим натхненням для вбрання донечки стали милі песики – найкращі друзі Джалейн.

Дівчинка наслідувала вбрання королеви Єлизавети ІІ / Фото Getty Images

Милий костюм для доньки Кейтлін зробила на Геловін. Дитина у вбранні королеви отримала багато компліментів. За словами жінки, до Джалейн навіть зверталися "Ваша Величносте" та кланялися дівчинці.

Реакція королівського двору

Кейтлін жартома надіслала фотографію з милою дитиною до королівського двору – і несподівано отримала відповідь.

Лист королеви / Фото Кейтлін Сазерленд

У листі з Віндзорського замку представник королеви подякував жінці за милу світлину та за лист.

Королева хоче, щоб я написав і подякував вам за ваш лист і за фотографію, яку ви уважно додали. Її Величність сподівається, що ви щасливо святкуєте Різдво,

– написали у королівському листі.

Батьки Джалейн також повідомили, що Віндзорський замок додав до листа інформацію про королівських коргі – пухнастих улюбленців королеви.