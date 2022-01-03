Герои нашей подборки – папы, оставшиеся наедине со своими малышами. Пока жен нет дома, они весело проводят время.
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"Моя дочь попросила костюм трансформера"
Фото Reddit / brandoj23
"Решили сходить в IKEA"
Фото deMilked / onadventurewithdad
"Куда же без шариков"
Фото deMilked / onadventurewithdad
"Мама вернулась раньше, чем планировалось. Похоже, нашей вечеринке конец"
Фото thewonderlist
"Не нашел всех этих девчачьих штучек, поэтому придумал прекрасную альтернативу"
Фото thewonderlist
"Теперь точно не убежит"
Фото thewonderlist
"Лайфхак: как сделать так, чтобы весело было всем"
Фото thewonderlist
"Любимая, а в нас вообще есть коляска?"
Фото thewonderlist
"Все хорошо, играем в прятки"
Фото Reddit / KingD88
"Слепили снеговика"
Фото Reddit / pauldraws
"Делаем домашнее задание"
Фото Reddit / Breezie1213
"И кто за кем присматривает?"
Фото Reddit / slow-lane-passing
"Папа, ищи меня!"
Фото Reddit / j3horn
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