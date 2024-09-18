Кот принес хозяйке выигрышный лотерейный билет, который украл у соседей
Источник:тикток @meganchristiann
В Британии домашний кот по кличке Манки осчастливил свою хозяйку. Пушистик принес домой скретч-карту, которую украл из дома соседа.
Подробности рассказала владелица кота, Меган из Корнуолла, на своей странице в тиктоке.
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Она отметила, что ее кот часто уже приносил хозяйке различные мелочи, в частности окурки и гигиенические полотенца, но на этот раз он превзошел сам себя. Однажды вечером она увидела в его зубах карточку.
Как выяснилось, лотерейный билет действительно был выигрышным, хотя сумма совсем небольшая – 10 фунтов стерлингов (около 550 гривен).
Кот принес хозяйке выигрышный лотерейный билет: смотрите видео
Это видео быстро ворвалось в тренды тиктока, собрав миллионы просмотров, множество лайков и комментариев.
Реакция соцсетей
В комментариях пользователи сети начали обсуждать увиденное на видео. Многие назвали эту историю очень забавной и похвалили кота "за вклад в семейный бюджет".
- "Видишь, как он о тебе заботится. Очень скромный, очень внимательный, очень заботливый";
- "Надо повесить на него камеру, чтобы узнать, где он находит все эти сокровища. Кто-то сейчас думает, что у него дома появился вор-призрак";
- "Ваш кот гениален";
- "Хороший мальчик, который платит за аренду – мои коты не платят";
- "Он обеспечивает себя сам";
- "А мой лентяй только писает на коврик и царапает диван".