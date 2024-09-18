Подробиці розповіла власниця кота, Меган з Корнуолла, на своїй сторінці у тіктоці.
Дивіться також Усика затримали у Польщі: мережа вибухнула мемами з припущеннями, що ж сталося насправді
Вона зазначила, що її кіт часто вже приносив хазяйці різноманітні дрібниці, зокрема недопалки та гігієнічні рушники, але цього разу він перевершив сам себе. Одного вечора вона побачила в його зубах картку.
Як з'ясувалося, лотерейний білет справді був виграшним, хоча сума зовсім невеличка – 10 фунтів стерлінгів (близько 550 гривень).
Кіт приніс хазяйці виграшний лотерейний білет: дивіться відео
Це відео швидко увірвалось у тренди тіктока, зібравши мільйони переглядів, безліч вподобайок та коментарів.
Реакція соцмереж
У коментарях користувачі мережі почали обговорювати побачене на відео. Багато хто назвав цю історію дуже кумедною та похвалив кота "за внесок у сімейний бюджет".
- "Бачиш, як він про тебе піклується. Дуже скромний, дуже уважний, дуже турботливий";
- "Треба повісити на нього камеру, щоб дізнатися, де він знаходить всі ці скарби. Хтось зараз думає, що у нього вдома з'явився злодій-привид";
- "Ваш кіт геніальний";
- "Хороший хлопчик, який платить за оренду – мої коти не платять";
- "Він забезпечує себе сам";
- "А мій ледацюга тільки пісяє на килимок і дряпає диван".