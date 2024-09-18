Подробности рассказала владелица кота, Меган из Корнуолла, на своей странице в тиктоке.

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Она отметила, что ее кот часто уже приносил хозяйке различные мелочи, в частности окурки и гигиенические полотенца, но на этот раз он превзошел сам себя. Однажды вечером она увидела в его зубах карточку.

Как выяснилось, лотерейный билет действительно был выигрышным, хотя сумма совсем небольшая – 10 фунтов стерлингов (около 550 гривен).

Кот принес хозяйке выигрышный лотерейный билет: смотрите видео

Это видео быстро ворвалось в тренды тиктока, собрав миллионы просмотров, множество лайков и комментариев.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи сети начали обсуждать увиденное на видео. Многие назвали эту историю очень забавной и похвалили кота "за вклад в семейный бюджет".