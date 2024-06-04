Огромный кот повис на люстре, устроив представление в стиле цирка дю Солей: забавное видео

Коты обладают удивительной способностью – залить туда, куда нельзя. И герой следующего видео доказывает, что он является типичным представителем непоседливых котиков.

Женщина обнародовала в тиктоке видео, на котором видно, как кот устроил ей представление, достойное цирка дю Солей.

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На обнародованных кадрах видно, как кот повис на люстре. Интересно, что люстра имеет плетеное обрамление, за которое очень удобно цепляться когтями. Женщина дополнила видео поп-хитом Сии "Chandelier", что добавляет еще большего комического эффекта.

В то же время на видео непонятно, или кот наслаждается, качаясь на люстре, или пытается спуститься.

Огромный кот повис на люстре: смотрите видео

Заметим, что коты – это врожденные исследователи. В дикой природе их предки велели жить в среде, где нужно было умело охотиться и находить убежища. Этот инстинкт исследования остался с ними и после домашнего приручения.

Ранее бывший ученый из австралийской столицы Канберры, по имени Велитон Менарио Коста получил премию в конкурсе "Станцуй свою диссертацию". Свою награду он завоевал за интерпретацию поведения кенгуру в четырехминутном танцевальном ролике.