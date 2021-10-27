Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер связался с астронавтом Европейского космического агентства Томасом Песке. Через видеосвязь астронавту Международной космической станции (МКС) представилась возможность услышать эксклюзивную премьеру нового сингла группы.

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Песню для французского астронавта барабанщик транслировал из своей собственной студии. Этим моментом Шнайдер поделился инстаграме. В публикации он рассказал, что Томас Песке был первым, кто послушал одну из новых песен Rammstein из будущего альбома. Кроме того, барабанщик считает большой честью, что премьера песни состоялась именно в космосе.

Имел честь поговорить с астронавтом МКС Томом Песке от имени Rammstein. Он действующий командир МКС и живет в космосе уже пол года. Я как будто исполнил детскую мечту – поговорил с человеком, что живет в небе, поделился с ним взглядами и еще раз осознал, насколько мы все малы в сравнении с Вселенной,

– написал Шнайдер.

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