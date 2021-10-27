Барабанщик Rammstein Крістоф Шнайдер зв'язався з астронавтом Європейського космічного агентства Томасом Песке. Через відеозв'язок астронавту Міжнародної космічної станції (МКС) випала нагода почути ексклюзивну прем'єру нового синглу гурту.

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Пісню для французького астронавта барабанщик транслював зі своєї власної студії. Цим моментом Шнайдер поділився інстаграмі. У дописі він розповів, що Томас Песке був першим, хто послухав одну з нових пісень Rammstein з майбутнього альбому. Крім того, барабанщик вважає великою честю, що прем'єра пісні відбулася саме у космосі.

Мав честь поговорити з астронавтом МКС Томом Песке від імені Rammstein. Він чинний командир МКС і живе в космосі вже пів року. Я нібито виконав дитячу мрію – поговорив з людиною, що живе в небі, поділився з ним поглядами і ще раз усвідомив, наскільки ми всі малі в порівнянні із Всесвітом,

– написав Шнайдер.

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