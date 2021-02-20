Кошка выполнила 26 команд за минуту и попала в Книгу рекордов Гиннесса: видео
Австрийка по имени Аника Мориц вместе со своей любимицей Алексис установили удивительный рекорд. Кошка выполнила 26 трюков всего лишь за минуту.
Источник:UPI
Аника живет со своей кошкой уже 11 лет. Учить ее команд девушка начала еще когда Алексис была котенком. Поэтому, установлению мирового рекорда предшествовали годы тренировок.
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Алексис очень любит изучать новые трюки и команды. По словам Аники, время обучения –любимое время для них обоих.
Кошки – это такие умные маленькие существа, которые заслуживают того, чтобы с ними хорошо обращались. Дрессировка обогащает жизнь кота и предотвращает появление поведенческих проблем,
– рассказала Аника Мориц.
Выполняя указания хозяйки, Алексис прошлась змейкой между ее ногами, села по команде, развернула коврик, дала ей "пять", нажала кнопку на игрушке, касалась носом различных предметов, открыла коробку и многое другое. В целом она умело выполнила 26 команд за минуту, и благодаря этому попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Смотрите видео: кошка выполнила 26 команд в минуту
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