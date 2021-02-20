Австрийка по имени Аника Мориц вместе со своей любимицей Алексис установили удивительный рекорд. Кошка выполнила 26 трюков всего лишь за минуту.

Аника живет со своей кошкой уже 11 лет. Учить ее команд девушка начала еще когда Алексис была котенком. Поэтому, установлению мирового рекорда предшествовали годы тренировок.

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Алексис очень любит изучать новые трюки и команды. По словам Аники, время обучения –любимое время для них обоих.

Кошки – это такие умные маленькие существа, которые заслуживают того, чтобы с ними хорошо обращались. Дрессировка обогащает жизнь кота и предотвращает появление поведенческих проблем,

– рассказала Аника Мориц.

Выполняя указания хозяйки, Алексис прошлась змейкой между ее ногами, села по команде, развернула коврик, дала ей "пять", нажала кнопку на игрушке, касалась носом различных предметов, открыла коробку и многое другое. В целом она умело выполнила 26 команд за минуту, и благодаря этому попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Смотрите видео: кошка выполнила 26 команд в минуту