На первый взгляд, может показаться, что мистер Бабз обычный пес из Лос-Анджелеса. Но это не так – на самом деле мистер Бабз – сварливый злобный бес, который рычит практически на все.

Мистер Бабз, маленькое сварливое существо, которое любит показывать зубы и безуспешно щелкать ими без видимой причины. Мистера Бабза в этом мире раздражает практически все, и создается впечатление, что особенно его раздражает хозяин.

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Инстаграм злостного песика насчитывает около 700 тысяч подписчиков. И очень интересно наблюдать, как маленькое чудовище с выпученными глазами бездумно набрасывается, но не наносит вреда, на все подряд: когда его гладят или, когда его не гладят, когда кто-то проходит мимо или, наоборот, когда никого рядом нет.

Эмоции и ужимки Мистера Бабза изрядно веселят его подписчиков.

Я не думаю, что его рычание – настоящая угроза, потому что он делает это все время. Когда он хочет есть, он делает это. Он будет бегать по дому – на самом деле он делает это прямо сейчас, пока я сижу снаружи дома, и никого больше в доме нет. Я только слышу, как он лает внутри – он злится, потому что меня там нет. Он очень шумный мальчик – он реально будет кусать ваши ботинки, когда просто захочет поесть,

– рассказывает о Мистере Бабзе его владелица.

Мистер Бабз вошел в жизнь своих хозяев, после того, как их друг был вынужден отказаться от него, и со временем пес стал популярным, когда Лиззи и Джеймс поделились видео, на котором собаку ласкали и целовали, а тот издавал странные стоны демонстрируя клыки.

Лиззи называет интернет-популярность мистера Бабза "очень странной" и "довольно забавной", говоря, что это не было запланировано.