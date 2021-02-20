Австрійка на ім'я Аніка Моріц разом зі своєю улюбленицею Алексіс встановили дивовижний рекорд. Кішка виконала 26 трюків всього лиш за хвилину.

Аніка живе зі своєю кішкою вже 11 років. Навчати її команд дівчина почала ще коли Алексіс була кошеням. Тому, встановленню світового рекорду передували роки тренувань.

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Алексіс дуже любить вивчати нові трюки та команди. За словами Аніки, час навчання –улюблений час для них обох.

Кішки – це такі розумні маленькі істоти, які заслуговують на те, щоб з ними добре поводилися. Дресирування збагачує життя кота та запобігає появі поведінкових проблем, – розповіла Аніка Моріц.

Виконуючи вказівки господарки, Алексіс пройшлася змійкою між ногами, сіла по команді, розгорнула килимок, дала їй "п'ять", натиснула кнопку на іграшці, торкалася носом різних предметів, відкрила коробку та багато іншого. Загалом вона вправно виконала 26 команд за хвилину, і завдяки цьому потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Дивіться відео: кішка виконала 26 команд за хвилину