Пара потеряла джекпот Euromillions на 182 миллиона фунтов стерлингов. Это произошло после того, как выпали их числа, но лотерейный билет не был ими оплачен.

19-летняя Рэйчел Кеннеди и 21-летний Лиам МакКрохан из Великобритании решили выиграть в лотерею и покупали билеты с одинаковыми числами. Даже поставили автоматическую покупку – раз в неделю с карты покупался билет.

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Они играли одними и теми же числами пять недель подряд, прежде чем в пятницу вечером (26 февраля) в розыгрыше выпали все их обычные числа – 6, 12, 22, 29, 33, 6 и 11.



Рейчел Кеннеди и Лиам МакКрохан / Фото The Irish Sun

Проверяя свой счет после розыгрыша, девушка нашла сообщение о том, что ее числа оказались "выигрышным совпадением", поэтому Рейчел позвонила организаторам лотереи, думая, что выиграла 182 миллиона фунтов стерлингов. Однако ее сердце упало, когда она осознала информацию о сбое.

Да, у вас есть правильные числа, но у вас не было средств на вашем счете для оплаты билета, поэтому он фактически не прошел,

– услышала в ответ девушка

Выигрышное совпадение / Фото The Irish Sun

Из-за того, что на счету Рейчел не было достаточно денег, оплата билета не прошла и соответственно этот билет не попал в национальную лотерею Великобритании. Теперь Рейчел считает, что числа, которые она использовала в течение нескольких недель, – несчастливы. Но она не сдается – девушка изменила числа для следующего розыгрыша.