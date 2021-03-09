Пара втратила джекпот Euromillions на 182 мільйони фунтів стерлінгів. Це сталося після того, як випали їх числа, але лотерейний білет не був ними оплачений.

19-річна Рейчел Кеннеді і 21-річний Ліам МакКрохан з Великобританії вирішили виграти в лотерею і купували квитки з однаковими числами. Навіть поставили автоматичну покупку – раз на тиждень з карти купувався квиток.

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Вони грали одними й тими ж числами п'ять тижнів поспіль, перш ніж у п'ятницю ввечері (26 лютого) в розіграші випали всі їх звичайні числа – 6, 12, 22, 29, 33, 6 і 11.



Рейчел Кеннеді та Ліам МакКрохан / Фото The Irish Sun

Перевіряючи свій рахунок після розіграшу, дівчина знайшла повідомлення про те, що її числа виявилися "виграшним збігом", тож Рейчел зателефонувала організаторам лотереї, думаючи, що виграла 182 мільйони фунтів стерлінгів. Проте її серце впало, коли вона усвідомила збій.

Так, у вас є правильні числа, але у вас не було коштів на вашому рахунку для оплати квитка, тому він фактично не пройшов,

– почула у відповідь дівчина



Виграшний збіг / Фото The Irish Sun

Через те, що на рахунку Рейчел не було достатньо грошей, оплата квитка не пройшла і відповідно цей квиток не попав у національну лотерею Великобританії. Тепер Рейчел вважає, що числа, які вона використовувала протягом декількох тижнів, – нещасливі. Але вона не здається – дівчина змінила числа для наступного розіграшу.