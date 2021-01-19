Контент, который нам нужен прямо сейчас: попугай поет Led Zeppelin – вирусное видео
Попугай стал настоящей "звездой" социальных сетей после того, как его записали, когда он пел известную песню Led Zeppelin – "Stairway to Heaven".
2021 год еще не успел начаться, но уже хочется, чтобы он тоже скорее закончился. И как глоток свежего воздуха нам нужны позитивные новости.
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Поэтому Развлечения 24 предлагают эпический и именно тот контент, который нужен прямо сейчас. Пользователь Twitter Fred Schultz опубликовал на своей странице видео, которое мгновенно стало вирусным и набрало более 2,7 миллиона просмотров. Ведь на нем попугай поет известную песню Led Zeppelin – "Stairway to Heaven".
Попугай поет Led Zeppelin.
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