Контент, який нам потрібен прямо зараз: папуга, що співає Led Zeppelin – вірусне відео
Папуга став справжньою "зіркою" соціальних мереж після того, як його записали, коли він співав відому пісню Led Zeppelin – "Stairway to Heaven".
2021 рік ще не встиг початися, але вже хочеться, щоб він теж швидше закінчився. І як ковток свіжого повітря нам потрібні позитивні новини.
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Тож Розваги 24 пропонують епічний і саме той контент, який потрібен прямо зараз. Користувач Twitter Fred Schultz опублікував на своїй сторінці відео, яке миттєво стало вірусним та набрало понад 2,7 мільйона переглядів. Адже на ньому папуга, що підспівує відому пісню Led Zeppelin – "Stairway to Heaven".
Папуга співає Led Zeppelin.
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