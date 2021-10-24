Компания по производству игрушек представила коллекционные фигурки по мотивам "Игры в кальмара"

24 октября 2021 , 17:52
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Источник:

Funko

Сериал "Игра в кальмара" захватывает мир – триллер о выживании возглавил общемировой рейтинг стримингового сервиса Netflix. Не обошла стороной огромную волну популярности южнокорейского сериала и компания Funko.

Компания по производству игрушек и коллекционных фигурок Funko анонсировала новую коллекцию, вдохновленную южнокорейским сериалом "Игра в кальмара". Коллекция состоит из восьми виниловых статуэток в виде центральных персонажей и охранников в масках с символикой PlayStation.

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В коллекцию фигурок вошли:

  • надзиратели в розовой форме с различными геометрическими фигурами на масках;
  • Али Абдул (игрок № 199);
  • Кан се Бек (игрок № 067);
  • Иль Нам (игрок № 001);
  • Чхо Сан ВОО (игрок № 218);
  • Сон Ки Хун (игрок № 456).


Funko представила коллекционные фигурки по мотивам "Игры в кальмара" / Фото Funko


Funko представила коллекционные фигурки по мотивам "Игры в кальмара" / Фото Funko

В настоящее время они доступны только для предварительного заказа. Продажи стартуют в мае 2022 года.

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Автор: Тата Шаргородська