Комикс от Киану Ривза выйдет в феврале: некоторые копии подпишет актер – как их получить
Киану Ривз дебютирует в написании комиксов. Серия содержит 12 выпусков, в создании которых актер сотрудничал с писателем Мэттом Киндтом, художником Алессандро Витти, колористом Биллом Кребтри и писателем Клемом Робинсон.
BOOM! Studios анонсировала выход первого номера комиксов BRZRKR от Киану Ривза. Печатные издания BRZRKR № 1 будут доступны для продажи уже с 24 февраля 2021 года. Стоит отметить, что на части копий будет подпись известного актера, но получить такой экземпляр смогут не все.
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Как сообщает BOOM! Studios, на 1000 копий комикса приходится всего один выпуск с автографом Киану Ривза. Такие экземпляры не будут продаваться отдельно, а поступят в магазины вместе со всеми остальными. Редкий комикс получат самые счастливые.
Этот увлекательный комикс рассказывает о воине – бессмертном полубоге Берзеркере, который очень похож на Ривза, и на протяжении веков шел по залитому кровью пути по всему миру. Сейчас он выполняет опасную работу для правительства США в обмен на правду о своем существовании.
Я любил комиксы с детства, и они оказали значительное влияние на меня в художественном отношении,
– делится впечатлениями Киану Ривз.
Комикс BRZRKR от Киану Ривза / Фото BOOM! Studios
Комикс BRZRKR от Киану Ривза / Фото BOOM! Studios
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