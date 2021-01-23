Киану Ривз дебютирует в написании комиксов. Серия содержит 12 выпусков, в создании которых актер сотрудничал с писателем Мэттом Киндтом, художником Алессандро Витти, колористом Биллом Кребтри и писателем Клемом Робинсон.

BOOM! Studios анонсировала выход первого номера комиксов BRZRKR от Киану Ривза. Печатные издания BRZRKR № 1 будут доступны для продажи уже с 24 февраля 2021 года. Стоит отметить, что на части копий будет подпись известного актера, но получить такой экземпляр смогут не все.

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Как сообщает BOOM! Studios, на 1000 копий комикса приходится всего один выпуск с автографом Киану Ривза. Такие экземпляры не будут продаваться отдельно, а поступят в магазины вместе со всеми остальными. Редкий комикс получат самые счастливые.

Этот увлекательный комикс рассказывает о воине – бессмертном полубоге Берзеркере, который очень похож на Ривза, и на протяжении веков шел по залитому кровью пути по всему миру. Сейчас он выполняет опасную работу для правительства США в обмен на правду о своем существовании.

Я любил комиксы с детства, и они оказали значительное влияние на меня в художественном отношении,

– делится впечатлениями Киану Ривз.



Комикс BRZRKR от Киану Ривза / Фото BOOM! Studios

​Комикс BRZRKR от Киану Ривза / Фото BOOM! Studios

Купить BRZRKR № 1 можно будет в магазинах комиксов и в интернет-магазине BOOM! Studios. Цифровые копии можно приобрести у поставщиков контента, включая comiXology, iBooks, Google Play и Madefire. Также уже можно оформить предварительный заказ на Amazon. Стоимость – 5,28 долларов (149 гривен).