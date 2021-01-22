В сети появилось несколько новых рекламных роликов будущего блокбастера "Годзилла против Конга". На них можно увидеть Конга в цепях и с оружием в лапах.

"Годзилла против Конга" – американский фильм о монстрах от режиссера Адама Вингарда, снятый по сценарию Терри Россио. Это четвертый фильм медиафраншизы MonsterVerse кинокомпании Legendary Pictures, который является продолжением лент "Годзилла II: Король монстров" и "Конг: Остров Черепа", а также 36-й фильм в франшизе "Годзилла"и девятый фильм в франшизе "Кинг-Конг".

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Недавно в сети появилось несколько новых рекламных роликов будущего блокбастера "Годзилла против Конга". На одном из видео показано, что Кинг Конг цепями прикован к морскому судну, и из воды его атакует Годзилла.

21 января компания Legendary Pictures поделилась новым постером фильма и объявила, что трейлер выйдет в воскресенье, 24 января. Премьера картины запланирована на 26 марта.