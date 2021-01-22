У мережі з'явилося кілька нових рекламних роликів майбутнього блокбастера "Ґодзілла проти Конга". На них можна побачити Конга в ланцюгах та зі зброєю у лапах.

"Ґодзілла проти Конга" – американський фільм про монстрів від режисера Адама Вінгарда, знятий за сценарієм Террі Россіо. Це четвертий фільм медіафраншизи MonsterVerse кінокомпанії Legendary Pictures, який є продовженням стрічок "Ґодзілла ІІ: Король монстрів" та "Конг: Острів Черепа" , а також 36-й фільм у франшизі "Ґодзілла" та дев'ятий фільм у франшизі "Кінг-Конг".

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Нещодавно у мережі з'явилося декілька нових рекламних роликів майбутнього блокбастера "Годзілла проти Конга". На одному з відео показано, що Кінг Конг ланцюгами прикутий до морського судна, і з води його атакує Годзілла.

21 січня компанія Legendary Pictures поділилася новим постером фільму та оголосила, що трейлер вийде в неділю, 24 січня. Прем'єра картини запланована на 26 березня.