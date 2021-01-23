Кіану Рівз дебютує в написанні коміксів. Серія містить 12 випусків, у створенні яких актор співпрацював з письменником Меттом Кіндтом, художником Алессандро Вітті, колористом Біллом Кребтрі та письменником Клемом Робінсом.

BOOM! Studios анонсувала вихід першого номеру коміксів BRZRKR від Кіану Рівза. Друковані видання BRZRKR № 1 будуть доступні для продажу вже з 24 лютого 2021 року. Варто зазначити, що на частині копій буде підпис відомого актора, але отримати такий екземпляр зможуть не всі.

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Як повідомляє BOOM! Studios, на 1000 копій коміксу припадає всього один випуск з автографом Кіану Рівза. Такі екземпляри не будуть продаватися окремо, а надійдуть в магазини разом з усіма іншими. Рідкісний комікс отримають найщасливіші.

Цей захопливий комікс розповідає про воїна – безсмертного напівбога Берзеркере, який дуже схожий на Рівза і протягом століть йшов залитим кров'ю шляхом по всьому світу. Нині він виконує небезпечну роботу для уряду США в обмін на правду про своє існування.

Я любив комікси з дитинства, і вони мали значний вплив на мене в художньому відношенні,

– ділиться враженнями Кіану Рівз.



Комікс BRZRKR від Кіану Рівза / Фото BOOM! Studios

Комікс BRZRKR від Кіану Рівза / Фото BOOM! Studios

Придбати BRZRKR № 1 можна буде в магазинах коміксів та в інтернет-магазині BOOM! Studios. Цифрові копії можна придбати у постачальників контенту, включаючи comiXology, iBooks, Google Play і Madefire. Також вже можна оформити попереднє замовлення на Amazon. Вартість – 5,28 долара (149 гривень).