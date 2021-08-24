В съемках приняла участие младшая сестра легендарного певца и композитора Оксана Ивасюк. Она до сих пор лелеет память о брате и ухаживает за музеем Владимира Ивасюка в Черновцах, поэтому была тронута идеей организаторов.
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Оксана Ивасюк рассказала, что в 1970-х годах "Червона рута" подтолкнула Владимира Ивасюка к важному решению – стать профессиональным композитором. Она вспоминает, что даже в те времена, когда брат был полностью поглощен своим творчеством и идеей прославить украинскую песню, он все равно находил время и уделял внимание сестре. Музыкант даже написал для нее колыбельную.
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Песня так гармонично вплетается в украинский культурный код, что многие до сих пор считают ее народной. Этот перформанс стал необычным и чувствительным посвящением как "Червоній руті", так и Владимиру Ивасюку, чье произведение всегда будет откликаться в сердцах украинцев,
– объяснила маркетинг-директор "Сільпо" Екатерина Огуряева.
Что известно про Владимира Ивасюка и его "Червону руту"
- Владимир Ивасюк был одним из основоположников украинской эстрадной музыки. Он написал 107 песен, 53 инструментальных произведения, музыку к нескольким спектаклям.
- Среди самых популярных его песен – "Я піду в далекі гори", "Пісня буде поміж нас", "Водограй" и другие, но именно "Червона рута" заняла особое место как в творчестве музыканта, так и в украинской истории.
- Владимир Ивасюк написал "Червону руту" в 1970 году, когда учился в Черновицком медицинском институте (сегодня это Буковинский государственный медицинский университет). Уже через год, в 1971, "Червона рута" заняла свое место в двадцатке победительниц первой советской "Песни года".
- "Червона рута" дала название первому украинскому музыкальному фильму, а также первому фестивалю украинской популярной музыки.
- Песня полюбилась и фанатам украинского футбола – ее часто поют во время матчей, а в 2018 году "Червона рута" стала официальным футбольным символом Украины и визитной карточкой нашей сборной.
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