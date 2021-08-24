У зйомках взяла участь молодша сестра легендарного співака та композитора Оксана Івасюк. Вона досі плекає пам'ять про брата та доглядає за музеєм Володимира Івасюка у Чернівцях, тож була зворушена ідеєю організаторів.

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Пані Оксана розповіла, що у 1970-х роках "Червона рута" підштовхнула Володимира Івасюка до важливого рішення – стати професійним композитором. Вона згадує, що навіть у ті часи, коли брат був повністю поглинутий своєю творчістю та ідеєю прославити українську пісню, він все одно знаходив час та приділяв увагу сестрі. Музикант навіть написав для неї колискову.

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Пісня так гармонійно вплітається в український культурний код, що багато людей досі вважають її народною. Цей перформанс став незвичайною і чуттєвою присвятою як "Червоній руті", так і Володимиру Івасюку, чий твір завжди відгукуватиметься в серцях українців,

– пояснила маркетинг-директорка "Сільпо" Катерина Огуряєва.

Що відомо про Володимира Івасюка та його "Червону руту"

Володимир Івасюк був одним з основоположників української естрадної музики. Він написав 107 пісень, 53 інструментальні твори, музику до кількох спектаклів.

Серед найпопулярніших його пісень – "Я піду в далекі гори", "Пісня буде поміж нас", "Водограй" та інші, але саме "Червона рута" зайняла особливе місце як у творчості музиканта, так і в українській історії.

Володимир Івасюк написав "Червону руту" у 1970 році, коли навчався у Чернівецькому медичному інституті (сьогодні це Буковинський державний медичний університет). Вже за рік, у 1971, "Червона рута" посіла своє місце у двадцятці переможниць першої радянської "Пісні року".

"Червона рута" дала назву першому українському музичному фільму, а також першому фестивалю української популярної музики.

Пісня полюбилася і фанатам українського футболу – її часто співають під час матчів, а у 2018 році "Червона рута" стала офіційним футбольним символом України та візитівкою нашої збірної.

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