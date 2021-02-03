Владелец музея газо- и бензозаправочного оборудования из Нью-Мексико был назван специалистами по всем скучным вопросам одним из самых скучных людей в мире.

Источник: Dull Men’s Club

"Клуб скучных людей" (Dull Men's Club) – международная организация фанатов обыденности и ординарности, выпустила календарь с самыми скучными людьми 2021 года и назвала победителя.

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Самым скучным человеком, по версии клуба, стал коллекционер памятных вещей с автозаправочных станций из Нью-Мексико – владелец "Музея классического газа" Джонни Мейер.

Джонни последние 20 лет собирает всевозможное оборудование, инструменты и мелочи, связанные с газо- и бензозаправками – он считает их настоящими произведениями искусства. В 2002 году он ушел с поста ученого из Лос-Аламосской национальной лаборатории. Чтобы иметь больше времени на развитие музея.

Стоит добавить, что художественные руководители фильмов наведываются в музей за реквизитом. Они просматривают музейные исторические фотографии автозаправочных станций, выбирают год, а Джонни поставляет реквизит, соответствующий году.

Вы живете всю свою жизнь в надежде чего-то достичь, и, наконец, я чего-то добился,

– говорит Джонни Майер.

Каждый год "Клуб скучных людей" выбирает 12 победителей – по количеству месяцев. Джонни Мейер, не скрывает, что очень этому рад.

Когда я смотрю на группу людей, частью которой являюсь, вау, я так впечатлен другими парнями, другими скучными людьми. Блин, если бы мы могли собраться в одной комнате,

– говорит Майер.

Номинанты на звание самого скучного человека 2021 года / Фото Dull Men's Club

Календарь со скучными людьми на 2021 год можно приобрести на Amazon – стоимость 15 долларов (420 грн).