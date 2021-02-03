Власник музею газо- та бензозаправного обладнання з Нью-Мексико був названий фахівцями з усіх нудних питань одним з найнудніших людей у світі.

Джерело: Dull Men’s Club

"Клуб нудних людей" (Dull Men's Club) – міжнародна організація фанатів буденності та ординарності, випустила календар з найнуднішими людьми 2021 року та назвала переможця.

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Найнуднішою людиною, за версією клубу, є колекціонер пам'ятних речей з автозаправних станцій з Нью-Мексико – власник "Музею класичного газу" Джонні Мейєр.

Джонні останні 20 років збирає всіляке обладнання, інструменти та дрібнички, пов'язані з газо- і бензозаправками – він вважає їх справжніми витворами мистецтва. У 2002 році він пішов з посади вченого з Лос-Аламоської національної лабораторії. Щоб мати більше часу на розвиток музею.

Варто додати, що художні керівники фільмів навідуються у музей за реквізитом. Вони переглядають музейні історичні фотографії автозаправних станцій, вибирають рік, а Джонні поставляє реквізит, відповідний року.

Ви живете все своє життя в надії чогось досягти, і, нарешті, я чогось домігся,

– говорить Джонні Майєр.

Щороку "Клуб нудних людей" вибирає 12 переможців – за кількістю місяців. Джонні Мейер,не приховує, що дуже цьому радий.

Коли я дивлюся на групу людей, частиною якої є, вау, я так вражений іншими хлопцями, іншими нудними людьми. Блін, якби ми могли зібратися в одній кімнаті,

– каже Майер.

Номінанти на звання самої нудної людини 2021 року / Фото Dull Men's Club

Календар з нудними людьми на 2021 рік можна придбати на Amazon – вартість 15 доларів (420 грн).