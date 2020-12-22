Клип группы Twenty One Pilots на песню Level Of Concern стал самым длинным музыкальным видео в истории. Его продолжительность – 178 дней.

В июне 2020 Twenty One Pilots запустили проект Level Of Concern с участием поклонников группы. Видео планировали сделать бесконечной трансляцией, но 16 декабря ее остановили. Таким образом клип продолжительностью 178 дней официально признали самым длинным музыкальным видеороликом и внесли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает World News Era.

Читайте также: Андре Антунес – блогер-музыкант, покоряющий сеть своими метал-каверами на политиков: видео

Twenty One Pilots пригласили к участию в проекте Level Of Concern всех своих фанатов. Каждый желающий мог записать и загрузить собственный ролик на сайт группы. Такие видео регулярно добавляли к трансляции музыкального клипа, которая не останавливалась ни на минуту. За все время "Пилоты" использовали ролики более 162 тысяч своих поклонников.

Клип Level Of Concern длился 4264 часов или 178 дней, пока барабанщик группы Джош Дан "случайно" его не выключил. Twenty One Pilots опубликовали смешное видео этого момента в своем Twitter.

В течение последних 178 дней поклонники создавали бесконечный музыкальный клип Level of Concern. Мы думали, что это никогда не закончится,

– написали музыканты.

for the last 178 days fans have been generating a never-ending music video for Level of Concern. well, we thought it was never going to end. pic.twitter.com/FxoZVg2qi5 — twenty one pilots (@twentyonepilots) December 16, 2020

Попав в Книгу рекордов Гиннесса, Twenty One Pilots вытеснили предыдущего рекордсмена – Фарелла Уильямса и его 24-часовое видео на песню Happy.

Сейчас запись трансляции недоступна, однако поклонники группы надеются, что вскоре он появится в сети. А тем временем можно посмотреть официальное видео Level Of Concern, которое вышло в апреле вместе с премьерой песни.

Twenty One Pilots – Level Of Concern