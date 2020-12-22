Кліп гурту Twenty One Pilots на пісню Level Of Concern став найдовшим музичним відео в історії. Його тривалість – 178 днів.

У червні 2020 року Twenty One Pilots запустили проєкт Level Of Concern за участі шанувальників гурту. Відео планували зробити нескінченною трансляцією, але 16 грудня її випадково зупинили. Таким чином кліп тривалістю 178 днів офіційно визнали найдовшим музичним відеороликом та внесли до Книги рекордів Гіннеса, повідомляє World News Era.

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Twenty One Pilots запросили до участі у проєкті Level Of Concern усіх своїх фанатів. Кожен охочий міг записати та завантажити власний ролик на сайт гурту. Такі відео регулярно ставали частинами музичного кліпу, який не зупинявся ні на хвилину. За весь час "Пілоти" використали ролики понад 162 тисяч своїх шанувальників.

Кліп Level Of Concern тривав 4264 години або 178 днів, аж поки барабанщик гурту Джош Дан "випадково" його не вимкнув. Twenty One Pilots опублікували жартівливе відео цього моменту у своєму Twitter.

Протягом останніх 178 днів шанувальники створювали нескінченний музичний кліп Level of Concern. Ми думали, що це ніколи не закінчиться, – написали музиканти.

for the last 178 days fans have been generating a never-ending music video for Level of Concern. well, we thought it was never going to end. pic.twitter.com/FxoZVg2qi5 — twenty one pilots (@twentyonepilots) December 16, 2020

Потрапивши до Книги рекордів Гіннеса, Twenty One Pilots витіснили попереднього рекордсмена – Фарелла Вільямса та його 24-годинне відео на пісню Happy.

Наразі запис трансляції недоступний, проте прихильники гурту сподіваються, що незабаром він з'явиться у мережі. А тим часом можна переглянути офіційне відео Level Of Concern, яке вийшло у квітні разом із прем'єрою пісні.

Twenty One Pilots – Level Of Concern