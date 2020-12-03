Работник, отвечающий за местную систему общественного оповещения, заснул на работе, и всю территорию залил звук его храпа.

Диспетчер службы оповещения не выключил микрофон, поддался искушению и уснул. Но выспаться этой ночью удалось только ему. Ведь из динамиков, ответственных за оповещение населения, вдруг начал разноситься громкий храп, разбудивший целый город в Китае. Поэтому другие жители города, вместо того чтобы спать, всю ночь слушали его здоровый, раскатистый храп.

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Забавное видео сразу появилось на Reddit и YouTube и в то же время стало вирусным. Просто посмотрите и послушайте. А если у вас надоедливые соседи – сделайте громче звук.