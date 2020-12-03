Працівник, який відповідає за місцеву систему громадського оповіщення, заснув на роботі, і всю територію залив звук його хропіння.

Диспетчер служби оповіщення не вимкнув мікрофон, піддався спокусі та заснув. Але виспатися цієї ночі вдалося тільки йому. Адже з динаміків, які відповідальні за оповіщення населення, раптом почало розноситися гучне хропіння, яке розбудило ціле місто в Китаї. Тож інші жителі міста, замість того щоб спати, всю ніч слухали його здорове, розкотисте хропіння.

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Кумедне відео одразу з'явилося на Reddit і YouTube та в той же час стало вірусним. Просто подивіться та послухайте. А якщо у вас надокучливі сусіди – зробіть гучніше звук.