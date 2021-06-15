На показе будет присутствовать кинокритик Андрей Алферов. А после просмотра посетители смогут принять участие в дискуссии с продюсером и режиссером фильма Чадом Грасия и оператором Артемом Рыжиковым.

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О чем фильм "Русский дятел"

Премьера "Русского дятла" состоялась на кинофестивале "Сандэнс-2015" в США. Там он получил гран-при как лучший зарубежный документальный фильм. Фильм представила Великобритания, но в нем речь идет об Украине.

Главный герой ленты – художник-постановщик Федор Александрович из Киева. Он проводит собственное расследование причин аварии на Чернобыльской АЭС и выдвигает свою версию событий. Он приводит доводы в пользу того, что взрыв был спланирован советскими чиновниками, чтобы скрыть провальное строительство Загоризонтной радиолокационной станции "Дуга". На западе она была известной как "Русский дятел".

Трейлер фильма "Русский дятел": смотрите видео

Показ фильма "Русский дятел" состоится в 1-м павильоне ВДНХ (проспект Глушкова, 1) 17 июня в 18:30. Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке.

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