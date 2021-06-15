На показі буде присутній кінокритик Андрій Алферов. А після перегляду відвідувачі зможуть взяти участь у дискусії з продюсером і режисером фільму Чадом Грасією та оператором Артемом Рижиковим.

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Про що фільм "Російський дятел"

Прем'єра "Російського дятла" відбулася на кінофестивалі "Санденс-2015" у США. Там він здобув гран-прі як найкращий закордонний документальний фільм. Фільм представила Велика Британія, але у ньому йдеться про Україну.

Головний герой стрічки – художник-постановник Федір Александрович із Києва. Він проводить власне розслідування причин аварії на Чорнобильській АЕС та висуває свою версію подій. Він наводить аргументи на користь того, що вибух був спланований радянськими високопосадовцями, аби приховати провальне будівництво Загоризонтної радіолокаційної станції "Дуга". На заході вона була відомою як "Російський дятел".

Трейлер фільму "Російський дятел": дивіться відео

Показ фільму "Російський дятел" відбудеться у 1-му павільйоні ВДНГ (проспект Глушкова, 1) 17 червня о 18:30. Вхід вільний за попередньою реєстрацією за посиланням.

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