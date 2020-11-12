Каждый год KFC переживает праздничное настроение, предлагая то, что они называют своей "любимой праздничной традицией". И это не конкурс костюмов полковника Сандерса на Хэллоуин. И не индейка на День Благодарения, обжаренная с 11 травами и специями. Это дрова с запахом жареной курочки KFC.

KFC продолжает радовать любителей жареной курочки по всему миру мощными маркетинговыми ходами. На этот раз радуются в Канаде – там сеть KFC совместно с компанией Enviro-Log выпустила особые дрова для каминов, которые при сгорании пахнут, как классические крылышки от полковника Сандерса. Об этом сообщается на официальной странице KFC в twitter.

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В год непредсказуемости нет ничего более утешительного, чем знать, что вы снова сможете уютно расположиться у костра с запахом жареной курицы, наслаждаясь аппетитным вкусом всемирно известной жареной курицы,

– говорят о дровах KFC.

Дрова пахнут классическими 11 травами и специями от KFC. Акцию приурочили к скорой зиме, чтобы любой канадец, который соскучился за любимой курочкой, мог закинуть пару поленьев в камин и добрых 3 часа, пока они горят, наслаждался любимым ароматом.

Caution: extremely hot. And popular. And limited edition. You asked, and we listened. The 11 Herbs and Spices Firelog is here - available exclusively at Canadian Tire. pic.twitter.com/cqFYrjOFhf — KFC Canada (@kfc_canada) November 9, 2020

Дрова работают так же, как и любые другие. Вы бросаете их в огонь и ждете, пока сладкий запах курицы наполнит ваш дом. Но производители предупреждают: нужно поторопиться, чтобы приобрести эти дрова, поскольку они в ограниченном количестве и очень быстро расходятся.

Производители также утверждают, что дрова из 100% переработанного материала, так что атмосферу они не загрязняют. Цена за упаковку – 12 долларов.