Кожного року KFC переймається святковим настроєм, пропонуючи те, що вони називають своєю "улюбленою святковою традицією". І це не конкурс костюмів полковника Сандерса на Геловін. І не індичка на День Подяки, обсмажена з 11 травами і спеціями. Це дрова із запахом смаженої курочки KFC.

KFC продовжує тішити любителів смаженої курочки по всьому світу потужними маркетинговими ходами. Цього разу радіють в Канаді – там мережа KFC спільно з компанією Enviro-Log випустила особливі дрова для камінів, які при згорянні пахнуть, як класичні крильця від полковника Сандерса. Про це повідомляється на офіційній сторінці KFC в twitter.

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У рік непередбачуваності немає нічого більш втішного, ніж знати, що ви знову зможете затишно вмоститися біля багаття із запахом смаженої курки, насолоджуючись апетитним смаком всесвітньо відомої смаженої курки,

– говорять про дрова KFC.

Дрова пахнуть класичними 11 травами і спеціями від KFC. Акцію приурочили до швидкої зими, щоб будь-який канадець, який скучив за улюбленою курочкою, міг закинути пару полін у камін і добрих 3 години, поки вони горять, насолоджувався улюбленим ароматом.

Caution: extremely hot. And popular. And limited edition. You asked, and we listened. The 11 Herbs and Spices Firelog is here - available exclusively at Canadian Tire. pic.twitter.com/cqFYrjOFhf — KFC Canada (@kfc_canada) November 9, 2020

Дрова працюють так само, як і будь-які інші. Ви кидаєте їх у вогонь і чекаєте, поки солодкий запах курки наповнить ваш будинок. Але виробники попереджають: потрібно поквапитись, щоб придбати ці дрова, оскільки вони в обмеженній кількості і дуже швидко розходяться.

Виробники також стверджують, що дрова зі 100% переробленого матеріалу, так що атмосферу вони не забруднюють. Ціна за упаковку – 12 доларів.