В клипе показали историю взросления лучших друзей – легендарного Пикачу и самой Кети Перри. Музыкальное видео для певицы снял Карлос Лопес Эстрада – режиссер "Рая и последний дракон".

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В видео певица вместе с покемоном гуляют Гавайскими островами и вспоминают детство и юность – когда Кети делала первые шаги в музыкальной сфере, а Пикачу еще не эволюционировал и был Пичу.

Клип Кети Перри на песню Electric: смотрите видео

К празднованию дня рождения покемонов присоединились и другие артисты, в частности J Balvin и Post Malone, который участвовал в виртуальном праздничном концерте. Их песни, так же как Electric Кети Перри, вместе с треками других исполнителей войдут в посвященный покемонам альбом – проект The Pokemon Company International и Universal Music Group (UMG).

Post Malone на виртуальном концерте к 25-летию покемонов: видео