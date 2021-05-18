У кліпі показали історію дорослішання найкращих друзів – легендарного Пікачу і самої Кеті Перрі. Музичне відео для співачки зняв Карлос Лопес Естрада – режисер "Рая та останній дракон".

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У відео співачка разом із покемоном гуляють Гавайськими островами та згадують дитинство і юність – коли Кеті робила перші кроки у музичній сфері, а Пікачу ще не еволюціонував і був Пічу.

Кліп Кеті Перрі на пісню Electric: дивіться відео

До святкування дня народження покемонів приєдналися й інші артисти, зокрема J Balvin і Post Malone, який брав участь у віртуальному святковому концерті. Їхні пісні, так само як Electric Кеті Перрі, разом із треками інших виконавців увійдуть до присвяченого покемонам альбому – проєкту The Pokemon Company International і Universal Music Group (UMG).

Post Malone на віртуальному концерті до 25-річчя покемонів: відео