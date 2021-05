Рейнальдо Мария Кордейро – 96-летний диджей из китайского Гонконга, известный своим слушателям как дядя Рэй. 14 мая 2021 года, после более 70 лет неустанного труда на радио, он заявил, что оставляет работу и уходит на пенсию.

Дядя Рэй родился в Гонконге в 1924 году. Любовь к музыке привела Рэя 72 года назад на радио, где и началась его карьера. Всю свою жизнь он посвятил развитию местного радиовещания и музыки. Слушателям мужчина известен своим 50-летним шоу на радио "All the Way with Ray", глубоким спокойным голосом, фирменной плоской кепкой и легким репертуаром. В 2000 году Книга рекордов Гиннеса признала Рэя Кордейро "самым долговечным диджеем в мире".

Во время последнего эфира на он искренне поблагодарил своих слушателей, фанатов и друзей за постоянную поддержку, которую они все это время оказывали ему и его шоу.

Ну вот и все. Спасибо, что настроились, до свидания, спасибо, что пришли,

– сказал Рэй Кордейро на английском и кантонском языках.



Самый старший диджей в мире заявил о завершении карьеры / Фото rthk

Во время своей карьеры дядя Рэй взял интервью у известных мировых попзвезд, таких, как Beatles, Клифф Ричард и Тони Беннетт.

Мне посчастливилось сделать карьеру, которая принесла мне столько радости. Карьеру, которую я в основном провел, играя музыку и общаясь с известными местными и зарубежными артистами,

– заявил Рэй.

Рей попрощался со своими слушателями песней "Time to Say Goodbye" в исполнении Сары Брайтман и Андреа Бочелли.

Я думаю, что я самый счастливый человек в мире. Делать то, что я хочу делать, любить то, что я хочу любить, и я не думаю, что я о чем-нибудь сожалею,

– сказал 96-летний диджей.