На каждую из своих работ пенсионер тратил около 6 часов ежедневно. Рисунки он начинает с эскиза простым карандашом, а затем совершенствует их чернилами, цветными карандашами и акварелью.

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Роберт Симен рисовал по 6 часов ежедневно в течении года / Фото AP

Роберт Симен увлекся рисованием еще в детстве, однако не смог сделать его делом своей жизни. Он планировал вернуться к своему хобби, когда оставил работу в сфере недвижимости и вышел на пенсию в 60 лет. Однако длительный период ему не удавалось уделять рисованию столько времени, сколько бы хотелось.

Когда он переехал в дом престарелых, началась пандемия. Жителям не позволяли выходить из своих комнат, чтобы лишний раз не контактировать. Когда Роберт оказался в изоляции и одиночестве, он подумал, что это идеальное время, чтобы вновь приступить к рисованию.



Каждая работа Роберта – уникальна / Фото AP

Первая мысль, которая у меня возникла – это сделать что-то темное, чтобы передать характер заключения, которое мы переживали, и трудностей, которые создала эта пандемия. Эта идея не покидала меня, и я подумал, что было бы интересно делать по одному рисунку в день,

– рассказал художник.

Со временем "темный" период творчества Роберта Симена закончился, и его картины стали ярче и позитивнее. Он начал экспериментировать со стилями, темами и цветами. Ежедневно он создавал нечто оригинальное – то фантастический сюжет, то комедийную карикатуру, то реалистичный пейзаж или натюрморт.

"Я могу смотреть что-то по телевизору, и увидеть у кого на стене картину, которая даст мне вдохновение. Есть мысли, которые просто появляются у меня в голове. Когда я ложусь спать, в течение нескольких минут пытаюсь продумывать новые идеи для картин", – поделился Роберт.



Роберт каждый день обдумывает сюжеты для будущих картин / Фото AP

С самого начала он отправлял рисунки своей дочери Робин. Она поделилась ими в социальных сетях. Когда она поняла, что эти работы вызвали большой интерес у ее подписчиков, женщина начала продавать их на сайте Etsy по 16 долларов (440 гривен). Половину вырученных денег Робин перечисляет благотворительным организациям, в том числе фонду помощи при COVID-19, приюту для бездомных и организации, которая помогает беженцам.

Рисунки Роберта Симена / Фото Etsy

После целого года неустанного творчества, Роберт не планирует останавливаться. Он говорит, что будет рисовать, пока у него будут силы и вдохновение это делать.

Это занимает меня, и я люблю это делать. Но также это помогает другим людям, что очень приятно,

– говорит Роберт Симен.



Художник будет продолжать рисовать, пока будет иметь силы / Фото AP